В России резко ответили Зеленскому на заявление по выборам в Беларуси

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента Украины Владимира Зеленского "не советовать Беларуси, как ей жить".

Об этом она написала в Facebook, комментируя заявление Зеленского, призвавшего белорусов к диалогу и толерантности.

"Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной. Как продвинулось бы выполнение Минских договоренностей, если бы это заявление Зеленского касалась бы Украины, а не Беларуси, которая разберется сама, как ей жить", – заявила Захарова.

По ее словам, не украинским политикам с их "печальным опытом госпереворотов и развала страны" что-либо советовать.

Скрин Facebook

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