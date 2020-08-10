В России резко ответили Зеленскому на заявление по выборам в Беларуси
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента Украины Владимира Зеленского "не советовать Беларуси, как ей жить".
Об этом она написала в Facebook, комментируя заявление Зеленского, призвавшего белорусов к диалогу и толерантности.
"Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной. Как продвинулось бы выполнение Минских договоренностей, если бы это заявление Зеленского касалась бы Украины, а не Беларуси, которая разберется сама, как ей жить", – заявила Захарова.
По ее словам, не украинским политикам с их "печальным опытом госпереворотов и развала страны" что-либо советовать.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно протестов в Беларуси, призвав отказаться от уличного насилия. Он добавил, что Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме.
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, на президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Вместе с тем его главная конкурентка Светлана Тихановская сообщила, что уверена в своей победе.
Вечером по всей Беларуси вспыхнули протесты. Во время разгона митингующих силовики стреляли резиновыми пулями. Трех раненых забрала скорая. Также ОМОН применял светошумовые гранаты.
В Министерстве внутренних дел Беларуси признали, что правоохранители применяли спецсредства против участников протестных акций в Минске.
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