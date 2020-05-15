Продление Украиной запрета на российские соцсети и другие интернет-ресурсы в РФ назвали "актом прямой цензуры".

Соответствующее заявление 15 мая опубликовало Министерство иностранных дел России. В отношении российских медиа, утверждает ведомство, ведется "дискриминационная и противоправная политика".

"Расцениваем этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения. Подобные действия являются грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения мнения и равный доступ к информации", – заявили в РФ.

В России прокомментировали блокировку СМИ и соцсетей в Украине Коллаж

Блокировку сайтов МИД назвал лишь "малой долей произвола" в отношении СМИ в Украине.

Пропагандисты утверждают, что в стране "журналистская деятельность давно связана с риском для жизни и свободы".

"Киевские власти ведут последовательную политику репрессий в отношении СМИ, ужесточая законодательство и госрегулирование медиа-пространства, а также применяя административные и иные формы давления на журналистов", – утверждает пресс-служба.

Также российский МИД призвал профильные международные структуры и правозащитные неправительственные организации, в том числе представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира "отреагировать должным образом".

Как писал OBOZREVATEL: