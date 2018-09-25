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В России разрыли кладбище с ветеранами Второй мировой: опубликовано видеодоказательство

1.6тЧитать материал на украинском

В Башкирии (РФ) неизвестные разрыли, а после — сравняли с землей городское кладбище, на котором были захоронены ветераны Второй мировой войны.

Местным жителям не удалось выяснить, кто и для чего совершил этот акт вандализма, но они предполагают, что к этому причастна администрация региона, пишет российское издание 360(чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"На погосте, где находилось кладбище, также были спилены все деревья и снесен забор. На том месте у местных жителей были захоронены их родственники, многие из которых являлись участниками и героями войны", — пояснили в издании.

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О происшествии также написал в Twitter блогер Женни Шаден. В комментариях к посту комментаторы гневно отреагировали на происшествие.

"Деды нужны только на 9 мая на фото в рамке и на палке, идя на параде в "Бессмертном полке", — высказался один из пользователей.

"Ни чести, ни совести", — отметил Ильдар Татарин.

В России разрыли кладбище с ветеранами Второй мировой: опубликовано видеодоказательство
В России разрыли кладбище с ветеранами Второй мировой: опубликовано видеодоказательство

Как писал OBOZREVATEL, в России перед 9 мая в 2018 году осквернили память погибших участников Второй мировой.

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Клименко Ірина
Клименко Ірина
Місце до нових поховань готують, нових "дідів" з Сирії та України привезуть, свіженьких.
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