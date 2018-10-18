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В России разбился самолет: что известно о катастрофе

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В России в Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство обороны РФ, самолет рухнул в воду около 17:00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская.

На борту самолета не было боекомплекта, поэтому предполагается, что причиной крушения стала техническая неисправность. Поиском летчиков в районе крушения занимается поисково-спасательная группа.

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Российские СМИ утверждают, что на борту самолета находились два пилота, которые успели катапультироваться.

"Самолет упал в воду. Ведутся поисковые работы, летчиков пока не нашли. Летчики тоже в воду упали", - сообщили они, добавив, что Л-39 рухнул в 1,5 км от берега.

Л-39 - чехословацкий учебно-тренировочный самолет, который помимо РФ состоит на вооружении более чем в 30 странах. Его используют для обучения пилотированию, а также перехвату воздушных целей.

В России разбился самолет: что известно о катастрофе

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 октября в Винницкой области в рамках международных учений потерпел крушение самолет Су-27.

Место
РоссияКраснодар
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Петров Игорь
Петров Игорь
Учитывая увеличение численности подводно-космических сил,минобороны педерации принято решение снабжать самолеты веслами.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Петров Игорь, а миг- 29, который разбился 10 октября работает в поле трактором.
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Kostanzhi Valentin
Kostanzhi Valentin
Да, уж, не успели скрепные репоеды, всласть, нарадоваться катастрофе, с украинским истребителем, как грохнулся очередной космический аппарат , принадлежавший заповеднику клинических рукожопых долбо...бов. Не дразните Всевышнего, он все видит)))
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Петров Игорь
Петров Игорь
...принимая во внимание как над ними ржали в Сирии ,немытым летунам уже пора выдавать не высотные костюмы а акваланги...
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