В России разбился самолет: что известно о катастрофе

В России в Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство обороны РФ, самолет рухнул в воду около 17:00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская.

На борту самолета не было боекомплекта, поэтому предполагается, что причиной крушения стала техническая неисправность. Поиском летчиков в районе крушения занимается поисково-спасательная группа.

Российские СМИ утверждают, что на борту самолета находились два пилота, которые успели катапультироваться.

"Самолет упал в воду. Ведутся поисковые работы, летчиков пока не нашли. Летчики тоже в воду упали", - сообщили они, добавив, что Л-39 рухнул в 1,5 км от берега.

Л-39 - чехословацкий учебно-тренировочный самолет, который помимо РФ состоит на вооружении более чем в 30 странах. Его используют для обучения пилотированию, а также перехвату воздушных целей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 октября в Винницкой области в рамках международных учений потерпел крушение самолет Су-27.