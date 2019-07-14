В России разбился автобус с десятками пассажиров: фото и видео

Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии (Россия), погибли пять человек.

Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На трассе Уфа–Белорецк в Архангельском районе автобус совершил съезд с дорожного полотна. По предварительной информации, погибли пять человек, пострадали пятеро", — сказали в ведомстве.

По данным ГИБДД, ДТП с участием автобуса марки King Long произошло на трассе Белорецк–Инзер. В салоне находились 39 человек, отмечает "РИА Новости".

Как отмечает "Интерфакс", автобус съехал в кювет, где перевернулся. Несколько пассажиров зажаты в автобусе, для их извлечения потребовалась деблокировка.

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