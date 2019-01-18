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Влад Волошин
Влад Волошин
Военный экспертВсе статьи автора

У России растет аппетит: что задумала страна-агрессор

6.1тЧитать материал на украинском

Российские и пророссийские СМИ, "распространяемые" на территории бывшего СНГ, недавно "вбросили" информацию, что якобы в Туркменистане ожидают вторжения боевиков движения "Талибан" из соседнего Афганистана.

У России растет аппетит: что задумала страна-агрессор

Готовясь к такому "вторжению" власть Туркменистана проводит массовый учет резервистов и собирается привести в боевую готовность собственные вооруженные силы. Но, как всегда бывает с "резервистами", те якобы массово уклоняются от призыва и их морально-психологическое состояние довольно низкое. Армия страны также в "ненадлежащем" состоянии.

У России растет аппетит: что задумала страна-агрессор

("Собственная готовность туркменских вооруженных сил к войне можно оценить как низкую. Армия очень плохо обеспечивается, есть проблемы с продовольствием и снаряжением, мораль личного состава, особенно рядовых срочников — очень низка").

Поэтому единственным "спасением" от боевиков из "Талибана" для Туркменистана может стать только русская армия, - констатируют российские СМИ. Даже в заголовке говорят о том, что среднеазиатская страна "зовет на помощь россию".

На самом деле эту информацию в Туркменистане уже назвали "фейком" и никаких экстренных мер по мобилизации резервистов в стране не предпринимается.

У России растет аппетит: что задумала страна-агрессор

Кроме того, сообщают представители силовых структур Туркменистана, "силовые структуры Туркменистана отмечают о высокой боеготовности и оснащении военных подразделений, расположенных в приграничных районах туркмено-афганской границы".

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По поводу ситуации с "вторжением боевиков Талибана" силовики сообщают: "Каких-либо реальных угроз нападения на туркменскую границу боевиками вооружённых формирований не существует".

То есть, оказывается, что российские СМИ вбрасывают ложную информацию о положении в другой стране и "привязывают" к этой ситуации якобы "просьбу о помощи русской армии".

У России растет аппетит: что задумала страна-агрессор

В качестве доказательства, что "надежда на спасение от Талибана есть только в российской помощи", роспропаганда приводит пример, что эта "российская помощь" (ну, сотрудничество) уже давно идет: "СМИ сообщают, что впервые за долгое время туркменские военные провели совместные тренировки с российской армией. Предположительно, речь о командно-штабных учениях по отражению возможного вторжения с Юга и фактически согласование планов взаимодействия в случае экстренной ситуации".

Что такое "командно-штабные учения", о которых рассказывают росСМИ? На самом деле они выглядят так: несколько штабных офицеров с двух сторон обменялись телефонными звонками, подготовили несколько "документов с инструкциями, как действовать в случае ..." и доложили, что обучение прошли. Проще говоря, КШУ у военных - это тренировка алгоритмов действий, но на бумаге.

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То есть, никакой масштабности в туркмено-российских "командно-штабных учениях по отражению возможного вторжения с Юга" нет, это - мыльный пузырь для прикрытия этого "сотрудничества".

Но "информационный камешек", которым на самом деле является этот фейк, "вброшен" не зря. Ведь россия продолжает считать среднеазиатский регион своей сферой влияния и терять это влияние совершенно не желает. Поэтому и ищет причину снова влезть в Туркменистан своими "союзниками-помощниками", "миротворцами" или даже "ихтамнетами".

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Влад ВолошинВлад Волошин
Темы
Российская военная угрозароссийская пропаганда
Место
Россия
Тег
война
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Как прекрасно написано, специально для майдаунов - "ищет причины снова влезть..." Ничего, что все эти долгие годы российские пограничники и в Таджикистане и вообще везде на границе с Афганом службу несут?
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