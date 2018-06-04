В России раскрыли шокирующую фальсификацию выборов Путина

На выборах президента России 18 марта явка и число проголосовавших за кандидата Владимира Путина на большинстве участков были завышены в несколько раз.

Масштабные фальсификации результатов голосования выявили активисты общественных движений, в том числе "Голоса" и "Наблюдателей Петербурга", пишет "Новая газета".

"Участники проекта исследовали регионы с наиболее высокими показателями явки. Результаты исследования оказались шокирующими: на большинстве участков реальная явка была в два-три, а то и в пять раз ниже официальной", – сказано в материале.

Отмечается, что российские независимые наблюдатели получили записи с видеокамер, установленных на восьми тысячах избирательных участков РФ.

Всего были отобраны 50 записей – по десять со случайных участков в пяти регионах России с наиболее высокими показателями явки: Кабардино-Балкарии (явка – 91,8%), Чечни (91,54%), Дагестана (87,48%), Карачаево-Черкесии (87,41%) и Татарстана (77,42%).

Волонтеры посчитали количество людей, опустивших бюллетени в урны, а затем сравнили эти результаты с данными Центральной избирательной комиссии России. Выяснилось, что на большинстве участков реальная явка была в два, три и даже в пять раз ниже официальной.

По данным исследования, в общей сложности расхождение результатов визуального подсчета явки с официальными данными на 50 избирательных участках составило более 30 тысяч голосов.

Напомним, выборы президента РФ состоялись 18 марта. Согласно официальным итогам ЦИК Владимир Путин получил почти 77% голосов. Явка избирателей составила 67,5%.