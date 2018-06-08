В России пьяный мужчина обстрелял школу: фото, видео

В центре Челябинска мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия по окнам средней школы №8.

По данным издания 31tv.ru, ранен один школьник. Здание оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

Отмечается, стрельба велась из соседнего дома — со второго или третьего этажа.

Место происшествия скриншот

СМИ сообщают, что стрелком оказался пьяный 41-летний Алексей, которого раздражало, что дети прыгали по его гаражу. На данный момент мужчина задержан.

В настоящий момент охрана не пускает никого в школу - введен особый режим.

"Возможно причиной агрессии мужчины мог стать прилетевший на участок рядом с домом мяч. Подростки полезли через забор - после этого из окна высунулся неизвестный и стал стрелять по детям из пнематического пистолета. Один из детей успел убежать, а вот второму пуля попала в щеку", - сообщает издание.

По информации "РИА Новости", подросток, в которого стреляли, не получил серьезных травм, он не госпитализирован.

"Помощь медиков потребовалась 12-летнему подростку. К нему прибыла скорая помощь, его осмотрели врачи, у мальчика ссадины руки и бедра, огнестрельных ранений нет, угрозы здоровья также нет. Его не госпитализировали", — сказал собеседник агентства.

На место происшествия прибыли родители мальчика.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в городе Шадринск Курганской области РФ 13-летняя девочка обстреляла одноклассников.