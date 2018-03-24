В России "прокололись" с заявлениями о "Новичке": в чем суть

Российская власть и СМИ запутались в заявлениях об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

При этом одни говорят, что в России "Новичка" никогда не было, другие рассказывают о полном уничтожении запасов яда.

Как подметили журналисты, российские чиновники и ученые делают взаимоисключающие заявления.

Так, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в эфире кремлевского пропагандистского канала "Россия 24" заявила, что в России якобы никогда не проводились исследования химического оружия под кодовым названием "Новичок".

Однако ще 13 марта сенатор и ветеран спецслужб Игорь Морозов делает заявление: "Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе „Новичка“, но и полностью уничтожила все их запасы", передает "Дождь".

Затем "РИА Новости" опубликовало сканадальное интервью с ученым, которого считают создателем "Новичка". Так вот Леонид Ринк рассказал о разработках данного яда. Затем, правда, текст был исправлен, но суть осталась той же.

"Над "Новичком" трудилась большая группа специалистов в Шиханах и Москве — технологи, токсикологи, биохимики. Нужно было синтезировать образец, потом выполнить десять тысяч условий, чтобы система была эффективной и живучей во всех видах средств доставки. Ну и добились в конечном итоге очень хороших результатов", - сказал он.

Правда, Леонид Ринк утверждает, что экс-шпиона Сергея Скрипаля отравили вовсе не этим ядом, иначе он был бы уже мертв.

Как сообщал "Обозреватель", ранее СМИ узнали, что экс-шпион Сергей Скрипаль писал главе РФ Владимиру Путину письмо с просьбой о помиловании.