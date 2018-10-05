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В России произошло жуткое ДТП: 13 погибших. Первые фото и видео

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В России, в Калининском районе Тверской области, маршрутное такси и пассажирский автобус столкнулись лоб в лоб.

В результате жуткой аварии погибли 13 человек, еще 17 получили травмы, сообщают российские экстренные службы.

Лобовое столкновение транспортных средств произошло на автомагистрали Ржев-Тверь. Судя по видеозаписи с места происшествия, маршрутное такси Ford Transit выехало на встречную полосу ( по версии ГИБДД РФ именно это и стало причиной аварии). Левый борт такси и правая сторона автобуса сильно повреждены.

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В России произошло жуткое ДТП: 13 погибших. Первые фото и видео

На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб, медики и правоохранители. Все обстоятельства происшествия выясняются. Для транспортировки пострадавших в готовность приведена санитарная авиация.

В России произошло жуткое ДТП: 13 погибших. Первые фото и видео
В России произошло жуткое ДТП: 13 погибших. Первые фото и видео
В России произошло жуткое ДТП: 13 погибших. Первые фото и видео
В России произошло жуткое ДТП: 13 погибших. Первые фото и видео
В России произошло жуткое ДТП: 13 погибших. Первые фото и видео
В России произошло жуткое ДТП: 13 погибших. Первые фото и видео
В России произошло жуткое ДТП: 13 погибших. Первые фото и видео
В России произошло жуткое ДТП: 13 погибших. Первые фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября текущего года в России автобус с украинцами попал в ДТП.

Место
РоссияТверь
Объект
ДТП
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