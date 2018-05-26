В России произошло смертельное ЧП с самолетом

В России в Рязанской области разбился частный легкомоторный самолет, в следствии чего один человек погиб.

Крушение произошло в Ухоловском районе возле населенного пункта Кобылино, передает "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что разбился легкомоторный самолет "Бекас". Погибшим стал пилот воздушного судна. Позже стало известно, что ЧП случилось примерно в 20:40 во время того, как пилот проводил агрохимические работы.

Обстоятельства ЧП выясняются, организована доследственная проверка по факту крушения.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Гондурасе самолет с американцами разломился надвое.