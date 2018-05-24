В России произошло массовое убийство: появились новые детали

В селе Булгунняхтах в Хангаласском районе Якутии (Россия) мужчина убил пятерых человек, которые были его соседями, и застрелился сам.

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Как сообщает телеграм-канал Mash, среди жертв есть ребенок.

Стрелка звали Александр Новиков. Убийство он совершил из зарегистрированного оружия.

Отмечается, что его соседи были пьющими и у них часто возникали конфликты.

Перед началом стрельбы Новиков позвонил родственнице и рассказал о ссоре с соседями.

"Сегодня с утра произошла очередная ссора: соседи пришли к Новикову и стали просить денег на выпивку. Когда Александр отказал, они стали угрожать ему. Через час стрелок снова набрал сестру и сказал, что всё уладил. После этого Новиков попрощался с родственницей и сообщил, что сейчас застрелится", - сообщает канал.

По информации "РИА Новости", сначала мужчина пришел в дом к одним соседям и застрелил там отца и сына. После этого он направился в другой дом, где убил женщину и ребенка. На звуки выстрелов прибежал сосед из третьего дома, он также был застрелен.

Во втором доме была еще девочка, она спряталась и не пострадала. Также там проживают дедушка и бабушка ребенка. Во время стрельбы они были на огороде на другом участке.

По словам жителей поселка, Новиков переехал к ним 10 лет назад. Его считали странным, он почти ни с кем не общался, жил один в доме с заколоченными окнами. Правда, агрессии мужчина никогда не проявлял, никаких жалоб на него не поступало.

По предварительным данным следствия, 65-летний Новиков, вооружившись гладкоствольным ружьем "Вепрь", пришел в дом своих соседей на почве личной неприязни.

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