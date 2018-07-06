МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

В России произошло ЧП с большим десантным кораблем

3.2тЧитать новость на украинском

Вблизи Владивостока сел на мель большой десантный корабль "Ослябя" Тихоокеанского флота России.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский. ЧП случилось 5 июля, передает РИА Новости.

"Пятого июля при отработке упражнения по подходу к береговой линии БДК "Ослябя" допустил касание грунта кормовой частью корпуса в бухте Кетовая под Владивостоком", - сказал он.

Новости
В РФ улучшили методы "фашистского" флота: адмирал сделал заявление

В ВВО заверили, что корабль повреждений не имеет и в ближайшее время он вернется в пункт базирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что Минобороны РФ планирует создать на Курилах военную базу сил Тихоокеанского флота.

Место
РоссияВладивосток
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
20
Смешно
4
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Нові
Старі
Кращі
Найгірші

Наши блоги