В России произошло ЧП с большим десантным кораблем

Вблизи Владивостока сел на мель большой десантный корабль "Ослябя" Тихоокеанского флота России.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский. ЧП случилось 5 июля, передает РИА Новости.

"Пятого июля при отработке упражнения по подходу к береговой линии БДК "Ослябя" допустил касание грунта кормовой частью корпуса в бухте Кетовая под Владивостоком", - сказал он.

В ВВО заверили, что корабль повреждений не имеет и в ближайшее время он вернется в пункт базирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что Минобороны РФ планирует создать на Курилах военную базу сил Тихоокеанского флота.