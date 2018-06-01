В России прогремел новый взрыв в ТРЦ: пострадали дети

В Иркутске в ТРЦ "Комсомолл" прогремел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере восемь детей.

Отмечается, что в детском научно-развлекательном центре "Гравитация" вспыхнула горючая жидкость.

Дети получили ожоги первой и второй степени, у двоих 40% тела обожжено. По данным СМИ, в ТЦ не сработала система пожаротушения.

Отмечается, что сотрудники показывали детям огненное шоу, где использовали спиртосодержащую жидкость. Она разлилась, произошло возгорание паров.

Пострадавших детей (двое в состоянии средней тяжести, шестеро получили легкие повреждения) уже отвезли в больницу. А директора центра задержали, с ним беседуют полицейские.

Из здания эвакуировали 1,5 тыс. человек. Само возгорание уже ликвидировали.

Представители областного Минздрава рассказали о состоянии пострадавших детей. По информации ведомства, всего пострадало восемь человек.

"Дети в возрасте 7-10 лет получили термические ожоги первой и второй степеней. Все пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3", - сказал собеседник "РИА Новости".

В ТЦ работали восемь бригад скорой, а также две реанимационные бригады.

Дети получили ожоги при проведении опытов в игровой комнате в ТРЦ "Комсомолл".https://t.co/rxPDd9LFRa pic.twitter.com/vZqCm2PfNp — Сайт IRK.ru (@tvoyirkutsk) 1 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Кемерово в марте в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибло 64 человека, в числе которых 41 ребенок.