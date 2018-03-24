В России признали безнадежное отставание от США

Россия не может конкурировать с США в военной сфере.

"Так, по авианосцам американский флот превосходит российский в 12 раз (при этом "Кузнецов" по боевому потенциалу соответствует примерно половине американского собрата), по крейсерам - в 6,5 раза, по эсминцам - впятеро, по многоцелевым атомным подводным лодкам - вчетверо", - заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, передает Лента.ру.

По его мнению, ВМФ России превосходит ВМС США в неатомных подводных лодках и кораблях ближней морской зоны (корветах, малых ракетных кораблях и катерах различного назначения). "Однако превосходство России в этой области с лихвой компенсируется составом флотов союзников США, в частности стран НАТО", - отмечает Сивков.

"В воздушно-космической сфере дела не лучше. По боевым самолетам (истребители, бомбардировщики, штурмовики) американские ВВС и ВМС почти в четыре раза превосходят российские ВКС и морскую авиацию. При этом последняя уступает американской примерно на два порядка. С учетом самолетов обеспечения общее количественное превосходство авиации США - почти восьмикратное", - полагает эксперт.

По мнению Сивкова, хотя в России имеются достойные образцы вооружений, например истребитель пятого поколения Су-57, их недостаточно для достижения превосходства над США. Помимо этого, эксперт отметил отставание России от США по численности сухопутных войск, а также принятым на вооружение образцам высокоточного оружия.

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