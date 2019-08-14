"Издревле русская!" На КремльТВ "присвоили" России реку Днепр

На российском пропагандистском телевидении снова взорвались возмущениями из-за водной блокады аннексированного Крыма и заявили, что река Днепр является исконно русской.

Бредовую претензию озвучил одиозный ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Евгений Попов Скриншот видео

"Украинцы запретили крымчанам использовать российскую воду из российской же реки! Киевские власти, возомнившие себя повелителями рек и каналов, настолько увлеклись водной блокадой нашего Крыма, что совершенно забыли, что великая река Днепр сквозь леса и горы мчит свои воды в Украину с территории Смоленской области через наших братьев белорусов", – высказался рупор Кремля.

После этого он перешел к неуместным шуткам об аннексии и заявил, что оккупанты якобы имеют полное право пользоваться украинскими водными ресурсами.

"Смоленск, я просто напомню братьям-украинцам, был, если уже идти по стопам украинской власти, аннексирован князем Олегом еще в 882 году. Соответственно, Крым имеет абсолютно законное право на поставку издревле русской днепровской воды", – неуместно съязвил Попов.

Как сообщал OBOZREVATEL, незаконные "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр. Оккупанты намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс.

Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич ответил на претензии, что Россия как государство-оккупант сама должна отвечать за обеспечение аннексированной территории Крыма необходимыми ресурсами.

Он отметил, что река Днепр не течет по территории Крыма, и Украина не перекрывала ее русло. Перекрыт был канал, который находится на украинской территории.

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