В России пригрозили Украине "красной карточкой" из-за Крымского моста

Депутат Госдумы России Дмитрий Белик пригрозил Украине "красной карточкой и удалением" из-за инициативы патрулирования украинскими кораблями Керченского пролива.

По его словам, морской патруль Украины - это нежеланный гость, которого якобы даже на порог не пустят, передает РИА Новости.

"Россия выполняет международные обязательства по зоне свободного судоходства между Таманью и Крымом, пролив открыт, но под нашим контролем. Любая попытка иностранного патрулирования Керченского пролива — это "красная карточками и удаление с поля", — пригрозил российский политик.

Отметим, что ситуация становится все более напряженной. Если с 30 апреля береговая охрана погранслужбы ФСБ РФ начала задерживать и обыскивать суда преимущественно в Керченском проливе, то с 20 мая - те, что шли из/в порты Бердянска и Мариуполя в непосредственной близости от нашего побережья. 25 мая - всего в 7 милях, то есть де-факто в территориальных водах Украины. Одновременно с этим - обострение на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России приняли решение о том, что Крымский мост необходимо охранять. На эти цели из госбюджета страны планируется выделить колоссальную сумму – 53 миллиарда рублей (порядка 22 миллиардов гривен, около 840 миллионов долларов США).