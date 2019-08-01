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В России придумали новую "замануху" с паспортами для украинцев

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В Министерстве внутренних дел России предложили ввести дополнительные льготы гражданам Украины, которые хотели бы получить российский паспорт.

Как сообщает "РИА Новости", кремлевское ведомство также высказалось за "совершенствование законодательства о гражданстве".

Соответствующий доклад уже предоставили президенту РФ Владимиру Путину.

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Российские паспорта для украинцев

Российские паспорта для украинцев

ВВС

"В докладе отражены результаты анализа правоприменительной практики приема граждан Украины в гражданство РФ в упрощенном порядке", – рассказали в российском правительстве.

Ранее стало известно, что на временно оккупированных территориях Донбасса резко увеличилось количество отказов в предоставлении гражданства России террористам, которые воевали на ее стороне против ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

  • В СНБО Украины рассказали, что запланировали в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной.

  • Зеленский осудил решение Путина по паспортам РФ для жителей Донбасса. В то же время президент поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической Родины".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Тег
Новости России
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Ватный паспорт и даром не надь, и за деньги не надь. Толку от него никакого, а право быть официально битым палками — это на любителя. Впрочем, для ватника — это состояние души. И теперь украинцев приглашают на это кремлёвское развлечение.
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an and
an and
Для жителей Донбасса, кто получит рос паспорт - комендантский час начнется на пол часа позже! Плюс скидка на штраф за его нарушение...вот это я понимаю - льготы!
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an and
an and
Ну а если серьезно, то что вообщем дает рос паспорт для активного современного человека? Украинский, возьмем очевидное, дает возможность безвиза например..а российский?
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an and
an and
И снова проходил мимо, ну если для вас Европа видится только как поездка на заработки, то это ваши проблемы!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
an and, Возможность безвиза чтобы ездить на заработки в ЕС? Да, это сильный аргумент.
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