В России придумали новую "замануху" с паспортами для украинцев

В Министерстве внутренних дел России предложили ввести дополнительные льготы гражданам Украины, которые хотели бы получить российский паспорт.

Как сообщает "РИА Новости", кремлевское ведомство также высказалось за "совершенствование законодательства о гражданстве".

Соответствующий доклад уже предоставили президенту РФ Владимиру Путину.

Российские паспорта для украинцев ВВС

"В докладе отражены результаты анализа правоприменительной практики приема граждан Украины в гражданство РФ в упрощенном порядке", – рассказали в российском правительстве.

Ранее стало известно, что на временно оккупированных территориях Донбасса резко увеличилось количество отказов в предоставлении гражданства России террористам, которые воевали на ее стороне против ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

В СНБО Украины рассказали, что запланировали в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной.

Зеленский осудил решение Путина по паспортам РФ для жителей Донбасса. В то же время президент поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической Родины".

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