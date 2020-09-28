В России предложили провести переговоры по Карабаху в Крыму

Крым может стать площадкой для переговоров по Нагорному Карабаху, где начались вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова нелегитимного депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бальбека. По его мнению, конфликт можно решить мирным путем.

Бальбек отметил, что крымская армянская и азербайджанская общины крайне встревожены тем, что происходит в Нагорном Карабахе.

Они обратились к воюющим сторонам с призывом о перемирии и переводе горячей фазы конфликта в переговорную.

"Примером того, как разные культуры и конфессии живут мирно бок о бок, может послужить Крым. Мы готовы предоставить площадку на полуострове и предлагаем официальным Баку и Еревану сесть за стол переговоров", – сказал Бальбек.

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Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнул новый конфликт, в Нагорном Карабахе возобновились бои. Правительства Армении и непризнанного Карабаха объявили военное положение.

Позже в Минобороны Армении заявили, что в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми около 200 военнослужащих.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили военный конфликт в Нагорном Карабахе. Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.