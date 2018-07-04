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В России предложили признать террористов "Л/ДНР" героями

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Одиозный российский политик, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на заседании в нелегитимной Государственной Думе, предложил приравнять террористов "Л/ДНР" к защитникам России (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Скандальный депутат считает, что таким образом их память будет должным образом увековечена, ведь они якобы боролись за право называться русскими и говорить на их языке, пишет пропагандистский ресурс "Политнавигатор".

"И царская армия защищала отечество, и советская армия, и сейчас защищают. И в Сирии уже есть погибшие наши. Тысячи русских, погибших на Донбассе, они за что погибли? За то, чтобы называть себя русскими и говорить на русском языке. Когда-нибудь киевский режим за это ответит, но мы тоже как-то должны об этом писать, что-то делать", — высказался Жириновский, подчеркнув, что ликвидированным оккупантам Донбасса должны воздаваться такие же почести, как и погибшим во время Второй мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ЛДПР нагло заявил, что со временем Россия якобы полностью поглотит Украину по крымскому сценарию.

Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
Объекты
террористы "ДНР"Новости ДНРГосударственная Дума России
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