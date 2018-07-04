В России предложили признать террористов "Л/ДНР" героями

Одиозный российский политик, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на заседании в нелегитимной Государственной Думе, предложил приравнять террористов "Л/ДНР" к защитникам России (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Скандальный депутат считает, что таким образом их память будет должным образом увековечена, ведь они якобы боролись за право называться русскими и говорить на их языке, пишет пропагандистский ресурс "Политнавигатор".

"И царская армия защищала отечество, и советская армия, и сейчас защищают. И в Сирии уже есть погибшие наши. Тысячи русских, погибших на Донбассе, они за что погибли? За то, чтобы называть себя русскими и говорить на русском языке. Когда-нибудь киевский режим за это ответит, но мы тоже как-то должны об этом писать, что-то делать", — высказался Жириновский, подчеркнув, что ликвидированным оккупантам Донбасса должны воздаваться такие же почести, как и погибшим во время Второй мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ЛДПР нагло заявил, что со временем Россия якобы полностью поглотит Украину по крымскому сценарию.