В России пожаловались на введение новых санкций США

Посол России в США Анатолий Антонов возмутился из-за введения Вашингтоном новых санкций против его страны и назвал этот шаг "деструктивным".

Как сообщает пресс-служба посольства РФ в США в Facebook, дипломат увидел в нем уничтожение перспективы налаживания сотрудничества между российской и американской стороной, а также подрыв существующих экономических отношений между государствами.

"Абсолютно неприемлемы ничем не обоснованные утверждения о том, что флагманы нашей индустрии, научно-производственные и исследовательские институты якобы подрывают нацбезопасность США", – высказался Антонов.

"Необходимо отметить, что в антироссийском запале в Вашингтоне решили не считаться и с интересами собственного бизнеса. Лишают его возможности нормального сотрудничества с российскими партнерами в весьма перспективных сферах. Речь о гражданской авиации, точном машино- и приборостроении, металлургии", – добавил посол России в США.

Подытоживая, он назвал действия американцев шагом к еще большему кризису. По мнению Антонова, выйти из него можно будет, лишь если США будут готовы выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного уважения. "Пока такого стремления мы не видим", – подчеркнул российский дипломат.

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