В России показали "небесное знамение" в день выборов Путина: апокалиптические фото

Российская журналистка Марина Куклева показала в сети "небесное затмение", замеченное в день выборов президента РФ, 18 февраля.

Так, в Ивановской области был замечен настоящий огненный столб.

"...Всю высоту взять не удалось. Был огромный. Редкое явление. Был дан в конце дня голосования-2018", - подписала Куклева фото.

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Как сообщал "Обозреватель", в сети появились карикатуры, высмеивающие результаты выборов президента в России, лидером которых предсказуемо стал Владимир Путин.