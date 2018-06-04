В России показали Лаврова с "поддельным" Ким Чен Ыном: зачем это Кремлю

Кремлевская пропаганда показала "отредактированное" фото главы КНДР Ким Чен Ына и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, чтобы отчитаться перед россиянами о мнимых успехах в международной политике.

Об этом заявила в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская, комментируя нашумевший снимок, на котором Ким Чен Ыну "пририсовали" фейковую улыбку.

"Мы все видим, как сейчас работает российское телевидение. Это один из элементов той пропагандистской кампании, которую проводит РФ для своего "внутреннего потребителя". Пытаются продемонстрировать, что "мы довольно активно принимаем участие во многих мировых процессах, посмотрите, какой у нас конструктивный диалог с Северной Кореей", - заявила Осмоловская.

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По оценкам эксперта-международника, Россия выпала из активного процесса урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

"Россия стоит в стороне от этих процессов, и если США удастся наладить диалог с КНДР, то РФ лишится одного из козырей, который она использовала в пакетном решении многих вопросов в диалоге с Америкой. На кону были Украина, Северная Корея и Сирия, и Россия могла играть этими картами. Сейчас выпадает один из козырей, и она лишится сильных позиций на переговорах", - заключила Осмоловская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская пропаганда отредактировала совместное фото президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина таким образом, что они стали одного роста.