В России погиб журналист, написавший первым о гибели "вагнеровцев"

В воскресенье, 15 апреля, в России скончался известный журналист Максим Бородин, который первым написал о смерти "вагнеровцев".

Мужчина умер в Екатеринбурге, не приходя в себе после падения из окна. Об этом передает "МБХ Медиа".

Так, 13 апреля Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Он получил тяжелые травмы и впал в кому. Мужчина был доставлен в городскую больницу.

Главный редактор РИА "Новый день", в котором работал Бородин, Полина Румянцева допустила, что смерть журналиста могла быть не случайностью или самоубийством.

Максим Бородин e1.ru

"Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру, мы занимаемся этим. Если появится хотя бы какой-то намек на криминал, мы всех известим", — сказала она. По словам Румянцевой, для самоубийства Бородина не было никаких поводов.

Отметим, что Бородин был среди журналистов, рассказавших о гибели бойцов "ЧВК Вагнера" из Асбеста в Сирии после авиаудара международной коалиции 7 февраля.

Напомним, 7 февраля в районе Дайр-эр-Заура группа с танками и артиллерией пересекла согласованную линию деэскалации, отделяющую территорию режима президента Асада от территории, освобожденной "Демократическими силами Сирии", поддерживаемыми США.

Во время атаки россиян, штурмовики и дроны США нанесли ответный удар.

По данным СМИ, россияне ехали на позицию для штурма с множеством техники и целью занять нефтеперерабатывающий завод, когда их атаковала авиация коалиции США.

Вашингтон заявил, что удар был нанесен для защиты штаба "Сирийских демократических сил".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в России объяснили, кому на самом деле подчиняется "Вагнер".