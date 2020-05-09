В России почти 200 тысяч больных коронавирусом: страна дальше бьет антирекорды

За последние сутки в России зарегистрировали 10 817 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло почти 200 тысяч.

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Страна остается на пятом месте в мировом антирейтинге после США, Испании, Италии и Великобритании. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика worldometers.info.

Коронавирус в России Известия

За день в РФ умерло 104 человека, всего – 1 827 с начала распространения СOVID-19. Количество выписанных пациентов возросло до 31 916 человек.

Регионы с наибольшим числом новых случаев заражения:

Москва – 5667 (всего 104 189),

Подмосковье – 1075 (19 425),

Санкт-Петербург – 425 (6990),

Нижегородская область – 294 (4180),

Свердловская область – 121 (1705).

Отмечается, что из всех новых случаев 40,7% не имели клинических проявлений болезни.

Как писал OBOZREVATEL ранее, коронавирус в Италии преодолел новую психологическую отметку. От заболевания в стране погибли более 30 тысяч человек.