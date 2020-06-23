В России отреагировали на слова Зеленского о военном параде Путина

Виктория Довгань Мир 11:14, 23.06.2020 Обновлено: 11:52, 23.06.2020

Глава комитета Совфеда России по информационной политике Алексей Пушков обрадовался словам президента Украины Владимира Зеленского о военном параде в Москве в честь 75 годовщины победы над нацистской Германией.

На своей странице в Twitter российский сенатор отметил, что позиция украинского лидера только подтвердила, что его не зря не позвали на пропагандистское действие.

"Зеленский в интервью The Globe and Mail подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на парад Победы, он не поехал бы в Москву. Что еще раз доказывает верность решения не направлять ему приглашение. Это было бы лишь использовано в пропагандистских целях против России", – высказался Пушков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский заявил, что не поехал бы на военный парад в Москву 24 июня, даже если бы получил приглашение от российской стороны.

  • В свою очередь Пушков ранее объяснил, что приглашение на парад Зеленскому решили не направлять, поскольку он все равно отказался бы от визита в Москву.

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