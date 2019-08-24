В России опять сломался летевший в Крым самолет: новое ЧП

Пассажирский самолет А320, который совершал рейс из Москвы в аннексированный Симферополь, экстренно вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Так, по данным издания, самолет рейса 1650 вернулся в Шереметьево сразу после взлета.

Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Характеристики поломок в самолете не уточняются.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа пассажирский самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье). На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они выжили.

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