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18 декабря • обновлено в 05:32
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"Все в рай, товарищи!" В России опозорились пафосной рекламой ядерных ракет

1.1т
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Власти Москвы (Россия) выделили информационному агентству Минобороны РФ бесплатные рекламные места в центре города. На них разместили плакаты с ядерными ракетами.

Таким образом в стране-агрессоре решили напомнить о дне Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который отмечается 17 декабря, сообщают "Открытые медиа".

На плакатах изображен момент пуска ядерной межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" и неофициальный слоган РВСН "После нас – тишина".

Примечательно, что межведомственная комиссия мэрии Москвы признала нелепые плакаты рекламой "особой общественной значимости" и предоставила для их размещения в декабре по десять простых и цифровых билбордов, а также одну сторону сверхбольшого формата.

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В Москве разместили на улицах рекламу ядерных ракет

В Москве разместили на улицах рекламу ядерных ракет

Twitter Vitauskas

В Москве разместили на улицах рекламу ядерных ракет

В Москве разместили на улицах рекламу ядерных ракет

Twitter Vitauskas

Такой креатив оккупантов ярко высмеяли в сети, и постебались над помешательством россиян на военных угрозах всему миру.

"Хотят ли русские войны? Мэрия Москвы выделила в центре столицы миролюбивой федерации бесплатные места для рекламы ядерного оружия. На плакатах – момент пуска ядерной межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М". Воронежу приготовиться!" – пишет в Twitter блогер Vitauskas.

"Все в рай, товарищи, не задерживаемся", "Вы где-нибудь такой бред в мире видели? Или это чисто российское умопомешательство?", "Не шумите", – развернулась дискуссия под его постом.

"Все в рай, товарищи!" В России опозорились пафосной рекламой ядерных ракет

"Все в рай, товарищи!" В России опозорились пафосной рекламой ядерных ракет

"Все в рай, товарищи!" В России опозорились пафосной рекламой ядерных ракет

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин похвастался ростом экспорта оружия и укреплением на рынке, однако пользователи сети раскритиковали российское правительство, припомнив долги по зарплатам, пенсиям и прочее.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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Комментарии
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Позорище. При Порошенко такого не было
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нелепыми эти плакаты были бы, если бы располагались на улицах Киева. А вообще, нравятся мне звук рвущихся пердаков по этому поводу)))))))))
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Хо Хол
Хо Хол
Виктория Довгань, ох и любишь же ты своим cвиным рылoм по помойкам шариться и всякое гoвнo жрать. Боты из cвинoй сотни даже над никами не замарачиваются. Один запостил гoвно, другой репостнул и в конечном итоге чмoшнaя Довгань тащит эти помои на oбocpaтель. Молодец, отрабатываешь свои 13 тысяч гривен.
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Хо Хол
Хо Хол
Автор высера Vіtаuskаs - в твиттере с декабря 2014 года, 128 тысяч твитов за 5 лет, 68 твитов в день. Простой пользователь твиттера.
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