"Все в рай, товарищи!" В России опозорились пафосной рекламой ядерных ракет

Власти Москвы (Россия) выделили информационному агентству Минобороны РФ бесплатные рекламные места в центре города. На них разместили плакаты с ядерными ракетами.

Таким образом в стране-агрессоре решили напомнить о дне Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который отмечается 17 декабря, сообщают "Открытые медиа".

На плакатах изображен момент пуска ядерной межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" и неофициальный слоган РВСН "После нас – тишина".

Примечательно, что межведомственная комиссия мэрии Москвы признала нелепые плакаты рекламой "особой общественной значимости" и предоставила для их размещения в декабре по десять простых и цифровых билбордов, а также одну сторону сверхбольшого формата.

В Москве разместили на улицах рекламу ядерных ракет Twitter Vitauskas

В Москве разместили на улицах рекламу ядерных ракет Twitter Vitauskas

Такой креатив оккупантов ярко высмеяли в сети, и постебались над помешательством россиян на военных угрозах всему миру.

"Хотят ли русские войны? Мэрия Москвы выделила в центре столицы миролюбивой федерации бесплатные места для рекламы ядерного оружия. На плакатах – момент пуска ядерной межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М". Воронежу приготовиться!" – пишет в Twitter блогер Vitauskas.

Хотят ли русские войны? Мэрия Москвы выделила в центре столицы миролюбивой федерации бесплатные места для рекламы ядерного оружия. На плакатах - момент пуска ядерной межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М". Воронежу приготовиться!https://t.co/ZVlNyg6vPQ pic.twitter.com/X6j5SSb7A7 — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) December 17, 2019

"Все в рай, товарищи, не задерживаемся", "Вы где-нибудь такой бред в мире видели? Или это чисто российское умопомешательство?", "Не шумите", – развернулась дискуссия под его постом.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин похвастался ростом экспорта оружия и укреплением на рынке, однако пользователи сети раскритиковали российское правительство, припомнив долги по зарплатам, пенсиям и прочее.

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