Генерал США "приструнил" Россию правдой о Крыме: в Москве огрызнулись

Глава комитета Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на критику в сторону Москвы из-за незаконной аннексии Крыма от генерала США Бена Ходжеса.

Соответствующий пост появился на странице сенатора в Twitter. Напомним, американский военный заявил, что Россия не может претендовать на полуостров, потому что до правления императрицы Екатерины II ее "там и не было".

"Генерал США Ходжес полез в историю: говорит, что до Екатерины II России в Крыму не было. И что с того? Тогда Украины вообще не было и Крым не мог быть украинским!" – написал Пушков.

В Москве огрызнулись на слова генерала США о Крыме

Кроме того он решил перевести стрелки. "США были в 1783 году узкой полоской земли вдоль Атлантики – позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике!" – огрызнулся Пушков.

Генерал США Ходжес полез в историю: говорит, что до Екатерины 2-й России в Крыму не было. И что с того? Тогда Украины вообще не было и Крым не мог быть украинским. И США были в 1783 узкой полоской земли вдоль Атлантики - позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 4, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бригадный генерал армии США в отставке Питер Звак предупредил, что Россия может использовать оккупированный Крым как плацдарм для нападения на другие страны.

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