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5 января • обновлено в 09:53
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Генерал США "приструнил" Россию правдой о Крыме: в Москве огрызнулись

2.1т
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Глава комитета Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на критику в сторону Москвы из-за незаконной аннексии Крыма от генерала США Бена Ходжеса.

Соответствующий пост появился на странице сенатора в Twitter. Напомним, американский военный заявил, что Россия не может претендовать на полуостров, потому что до правления императрицы Екатерины II ее "там и не было".

"Генерал США Ходжес полез в историю: говорит, что до Екатерины II России в Крыму не было. И что с того? Тогда Украины вообще не было и Крым не мог быть украинским!" – написал Пушков.

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В Москве огрызнулись на слова генерала США о Крыме

В Москве огрызнулись на слова генерала США о Крыме

Кроме того он решил перевести стрелки. "США были в 1783 году узкой полоской земли вдоль Атлантики – позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике!" – огрызнулся Пушков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бригадный генерал армии США в отставке Питер Звак предупредил, что Россия может использовать оккупированный Крым как плацдарм для нападения на другие страны.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Алексей Пушков
Место
Россия
Тег
Крым
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
В России вооще тема Крыма...малокомуинтересна...Это обычный регион России...
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1
1
Кот Бегемот
Кот Бегемот
Давайте посмотрим европейские и восточные карты до Екатерины.. Русь есть - западная Украина, Украина есть - центральная часть, Крымское ханство есть - причерноморье и Крым, а где ж Россия- нет России, есть Московия. Может Путин и наследник крымских татар, но они никогда не были частью России.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кот Бегемот, Русь - Западная Украина? Вы в своём уме, товарищ? При Екатерине и предшественнике её Петре III Руси правда не было - была Российская Империя. При Екатерине к Империи была присоединена Западная Украина, Крым, Новороссия, что в принципе малая толика для существовавшей уже тогда огромной Империи, о какой такой "Московии" вы бредите?
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0
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Букет Красивый
Букет Красивый
Хенерал идёт в очко. Пендософ Иран приструнит
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