В России объяснили причины розыска Тихановской

Объявленная в розыск в России белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская попала в список разыскиваемых лиц на основе соглашений в рамках СНГ.

Об этом сообщило Интерфакс со ссылкой на МВД. Там уточнили, что информационный банк разыскиваемых лиц формируется в соответствии с Регламентом, утвержденным Решением Совета глав правительств СНГ.

"Главный информационно-аналитический центр МВД России формирует и ведет "Межгосударственный информационный банк, который функционирует на основании Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ", – сказано в сообщении.

Уточняется, что уголовных дел против Тихановской в России не возбуждали.

В комментарии агентству заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак пояснил, что в случае приезда в Россию Тихановская будет задержана.

"Мы должны будем ее задержать и экстрадировать по просьбе белорусской стороны", – сказал Рыжак.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская оказалась в базе разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел России.

Тихановская покинула Беларусь через несколько дней после выборов президента из-за давления и угроз властей.

По официальным данным ЦИК, опозиционерка набрала на выборах президента 10,1% голосов избирателей. Однако выборы назвали не демократическими, а после тайной "инаугурации" Александра Лукашенко Украина, США и страны ЕС заявили о его нелегитимности.