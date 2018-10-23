Возвращение России к авторитаризму и "имперской" модели развития, так ярко ознаменовавшее себя в последние годы, нельзя назвать неожиданным. Такое мнение высказал известный российский политолог, социолог и экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев на встрече с представителями русской диаспоры в Калифорнии, пишет Ксения Кириллова для rusmonitor.com.

Имперские предпосылки

По его словам, причина агрессивной политики Москвы заключается не только в личных устремлениях Владимира Путина, но и в самой логике формирования и становления России как империи.

"Другие европейские страны, также проводившие колониальную политику, к моменту ее начала были уже довольно зрелыми, сформировавшимися цивилизациями, и продолжали оставаться собой независимо от своей внешней экспансии. Московия же к моменту начала ее колониальной экспансии была лишь окраиной Киевского государства, а не той Россией, которую мы знаем сегодня. Фактически, Россия как государство сформировалась именно как империя, и имперская идентичность заменила национальную", – пояснил политолог.

Еще одной причиной отсутствия предпосылок к демократическим переменам в России Владислав Иноземцев назвал колоссальный отток людей за последние 200 лет, сформировавший несколько волн эмиграции за рубеж.

"Россияне предпочитают тактику изменения своей индивидуальной судьбы путем эмиграции или создания возможностей для будущей эмиграции, а не тактику изменения народом в целом своей страны. Следует признать, что подобный подход весьма логичен – в ситуации, когда коллективный протест не имеет шансов на победу, люди видят в качестве наиболее эффективного средства достижения своих целей решение проблем в индивидуальном порядке – либо посредством эмиграции, либо конформизма", – заключил он.

В то же время, по словам Иноземцева, в Россию прибывают эмигранты из стран бывшего СССР, большинство из которых становится надежной опорой правящего режима.

При этом эксперт уверен, что тенденции к "имперскому реваншу" были заложены еще во время президентства Бориса Ельцина. Суда относятся, в частности, поддержка сепаратистских настроений в Приднестровье, безальтернативные выборы 1996 года и идеи о "русскости" Крыма и Донбасса, высказываемые близкими к Кремлю политиками еще в 90-х годах.

"Сегодняшние настроения россиян – это своеобразная затяжная реакция на перестройку, "ужас от нормальности", вызвавший в значительной части населения потребность вернуться к прошлому", – считает аналитик.

Новости Путин берет в заложники весь мир

Модернизация в России невозможна

По мнению Владислава Иноземцева, действующая политическая система не имеет в себе ресурсов не только для демократизации, но и для экономической модернизации.

"Модернизация возможна там, где население и элиты не желают возврата к прошлому. В России же, напротив, наблюдается постоянная идеализация прошлого, при котором отсутствуют сами предпосылки для изменений. Кроме того, российские элиты так и не научились извлекать выгоду из процесса модернизации. Сейчас они получают основную прибыль за счет постоянного повышения издержек – роста тарифов и так далее. К тому же не стоит забывать, что в процессе приватизации 90-х годов заводы и целые отрасли попали в руки новых собственников практически за бесценок. Это дало им возможность установить монополию в своих отраслях, выдавливая с рынка любых иностранных конкурентов за счет того, что затраты на получения продукции у них получались намного меньше, чем у тех, кто создавал производства самостоятельно. Отсутствие конкуренции не порождало потребности в модернизации", – пояснил эксперт.

Путин не уйдет добровольно

Что касается того, насколько длительным будет наблюдаемый сегодня откат в тоталитаризм и агрессивную внешнюю политику, Владислав Иноземцев также дал неутешительные прогнозы.

"Конечно, это не будет длиться всегда, однако не стоит ждать перемен в ближайшее время. Система ужасна, коррумпирована, неэффективна, но при всем этом у нее есть немалый запас прочности. К тому же у большинства населения в России нет потребности в серьезных переменах. В российской истории не было периода борьбы за права человека и соблюдения этих прав, и очень многие не считают нужным добиваться для себя каких-то прав сегодня. Словом, можно сказать, что система рухнет только тогда, когда ее потенциал будет полностью исчерпан. Рано или поздно это произойдет. Однако важно понимать, что Россия в том виде, в каком мы ее знаем, не переживет крах этой системы безболезненно", – предупреждает политолог.

При этом Владислав Иноземцев считает, что широко обсуждаемые сегодня варианты сценария с возможным "преемником" Путина в 2024 году маловероятны.

"У Путина нет никакого желания отдавать власть, а у его элиты панический страх не только краха системы, но даже смены ее "первого лица". Я считаю, что добровольно Путин не уйдет. Другое дело, что нынешний состав парламента должен будет подготовить какую-то правовую базу для того, чтобы он смог остаться на своем посту после 2024 года. Скорее всего, эти изменения будут приняты до 21-го года", – предполагает аналитик.

В качестве возможных сценариев "легитимизации" очередного срока Путина Иноземцев назвал возможность превращения России в парламентскую республику или даже аннексию Беларуси, что даст Путину возможность быть избранному в качестве "главы Союзного государства".