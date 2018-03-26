В России назвали условия досрочного ухода Путина

Президент РФ Владимир Путин может досрочно покинуть свой пост, если заручится гарантиями безопасности для себя и своего окружения.

Об этом в интервью Liberation заявил российский политолог Константин Эггерт.

По его словам, Путин и его окружение близки к пенсионному возрасту и разрыв между ними и молодой Россией будет лишь возрастать, передает ИноСМИ.

"Они уже живут в другом измерении. Предстоящие шесть лет должны стать годами внутреннего политического кризиса. Вопрос о преемнике будет беспокоить большую часть политической элиты", - констатировал Эггерт.

При этом эксперт указывает, что в России появляется новое поколение "путинских бюрократов", которым по 35-45 лет и они занимают должности министров и губернаторов.

"Путин рассчитывает на их преданность, но, как показывает история авторитарных режимов, этот расчет ненадежен. Если Путин и его окружение решат слишком задержаться на политической сцене, те самые молодые люди могут их предать", - заявил политолог.

При этом он не исключает, что Путин все же решится на досрочный уход, но при некоторых условиях.

"Я не исключаю досрочного ухода Путина с поста президента, когда никто не будет этого ожидать. Он скажет, к примеру: "Мне 70 лет, возраст выхода на пенсию для чиновников, так что я ухожу, оставляя страну в надежных руках того-то и того-то". Его преемником может стать либо бывший агент КГБ, как он сам, понятный и достойный доверия. Либо Путин рискнет и назначит кого-то совершенного иного. Однако он не уйдет из власти до тех пор, пока не заручится гарантией безопасности для себя лично и для своего ближнего круга и пока не обеспечит себе место для продолжения контроля над политическим процессом", - уверен Эггерт.

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