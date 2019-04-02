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В России назвали первый признак начала поглощения Беларуси

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Первым признаком присоединения Беларуси к составу Российской Федерации станет признание рубля единым платежным средством на территории обеих стран.

Такое мнение выразил в интервью "Радио Свобода" российский политолог Кирилл Рогов.

При этом, начальным этапом может стать очередной кредит в размере 600 млн долларов, который лидер РФ Владимир Путин согласился выдать в ответ на просьбу белорусского президента Александра Лукашенко.

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В России назвали первый признак поглощения Беларуси

В России назвали первый признак поглощения Беларуси

ИА REX

"Задача Кремля – как можно крепче привязать Белоруссию к России, чтобы не возникла ситуация, когда Белоруссия начнет "дрейфовать на Запад". Вторая возможная задача – запустить процесс объединения, который приведет к конституционному переустройству и решит "проблему 2024 года", – отметил Рогов.

Как известно, в 2024 году заканчиваются президентские полномочия Путина.

"Ясно, что для России важно иметь канал влияния внутри Белоруссии. Это и контроль важнейших активов, и людей, которые имеют там влияние, – это и силовики, и люди, которые ведут более или менее пророссийскую пропаганду", – отметил он.

Лукашенко и Путин

Лукашенко и Путин

Вестник Кавказа

Вскоре, по словам Рогова, можно будет увидеть промежуточные ступени процесса объединения."Уже существует некое такое Союзное государство, но его институты фактически не работают. Возможно, они станут более действенными на первом этапе", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что белорусы не согласны объединяться с Россией, хотя у Москвы и нет намерений поглощать республику.

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Персоны
Александр ЛукашенкоВладимир Путин
Место
Россия
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