В России назвали первый признак начала поглощения Беларуси

Первым признаком присоединения Беларуси к составу Российской Федерации станет признание рубля единым платежным средством на территории обеих стран.

Такое мнение выразил в интервью "Радио Свобода" российский политолог Кирилл Рогов.

При этом, начальным этапом может стать очередной кредит в размере 600 млн долларов, который лидер РФ Владимир Путин согласился выдать в ответ на просьбу белорусского президента Александра Лукашенко.

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"Задача Кремля – как можно крепче привязать Белоруссию к России, чтобы не возникла ситуация, когда Белоруссия начнет "дрейфовать на Запад". Вторая возможная задача – запустить процесс объединения, который приведет к конституционному переустройству и решит "проблему 2024 года", – отметил Рогов.

Как известно, в 2024 году заканчиваются президентские полномочия Путина.

"Ясно, что для России важно иметь канал влияния внутри Белоруссии. Это и контроль важнейших активов, и людей, которые имеют там влияние, – это и силовики, и люди, которые ведут более или менее пророссийскую пропаганду", – отметил он.

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Вскоре, по словам Рогова, можно будет увидеть промежуточные ступени процесса объединения."Уже существует некое такое Союзное государство, но его институты фактически не работают. Возможно, они станут более действенными на первом этапе", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что белорусы не согласны объединяться с Россией, хотя у Москвы и нет намерений поглощать республику.

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