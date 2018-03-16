В России намекнули на смерть наемников, организовавших утечку в ЧВК "Вагнера"

В Россию из Сирии до сих пор не вернулись наемники из ЧВК "Вагнера" Николай Хитев и Игорь Швецов, которых ранее задержали сотрудники службы безопасности ЧВК по подозрению в утечке информации.
Как пишет российское издание Znak.com, Хитева и Швецова задержали из-за утечки данных о потерях при ударе войск США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля.
Несколько собеседников издания из числа тех, кто контактирует с местными казаками, говорят, что Хитева уже нет в живых.
"Ребята вернулись, а Игоря так никто и не видел. Что с ним, где он — никто ничего не говорит", - сказал один из соседей Швецова.
Также другие местные жители отметили, что Швецова не оказалось среди тех наемников ЧВК "Вагнера", которые на днях вернулись домой.
По месту жительства Хитева в городе Асбест тоже говорят, что он до сих пор не вернулся.
Как сообщал "Обозреватель", ранее появилось фото секретного лагеря "Вагнера" в России.
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