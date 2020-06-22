В России начальника районной полиции обвинили в госизмене в пользу Украины

Офицера полиции РФ подозревают в работе на СБУ

Сотрудники ФСБ России задержали начальника районного отдела УМВД по Курской области подполковника полиции Дмитрия Борзенкова по подозрению в госизмене.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Полицейскому вменяют передачу сведений, составляющих гостайну, Службе безопасности Украины.

"ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("Государственная измена"), задержан начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 г. р.", – сообщили в ЦОС.

В ФСБ уточнили, что, "Борзенков был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБУ, по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Севастополе местного жителя приговорили к десяти годам лишения свободы якобы за "шпионаж в пользу Украины".