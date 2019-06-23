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В России начались митинги против произвола при Путине: смотреть трансляцию онлайн

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23 июня в Москве начался митинг против фальсификации уголовных дел и полицейского произвола.

Как сообщило "Эхо Москвы", акция организована Профсоюзом журналистов и работников росСМИ, а также Либертарианской партией. Заявленное число участников – до 20 тысяч. Как сообщает с места событий журналист, на проспекте находится около 1500 человек. Участники принесли с собой плакаты.

Митинг в Москве

Митинг в Москве

MDK

На мероприятии выступают редактор "Медузы" Алексей Ковалев, блогер Руслан Соколовский, Юлия Павликова — мать Ани Павликовой, проходящей по делу "Нового величия" и другие правозащитники. Участникам митинга раздают плакаты с фотографиями политзаключенных.

На странице телеканала "Дождь" в Facebook идет видеотрансляция с места событий.

Кроме Москвы, акции проходят еще в 13 городах по всей России. В Санкт-Петербурге власти не разрешили митинг, поэтому все проходит в формате встречи.

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Место
Россия
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