В России любители халявы устроили потасовку в супермаркете

Жители российского Оренбурга устроили потасовку в одном из местных супермаркетов, объявившем скидки на сушилки для белья.

Покупатели ругались, толкались и дрались в стремлении выхватить дешевый товар, сообщает Telegram-канал HuePub.

В каком именно магазине все произошло, не уточняется.

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Жители Оренбурга устроили давку за скидочными сушилками для белья.



И эти люди хотят, чтобы все жили как они! pic.twitter.com/CNvtkRp92b — Дональд Трамп 🇺🇸 (@DJ__Trump) 27 октября 2018 г.

Видео инцидента не оставило равнодушным комментаторов, которые высмеяли поведение людей. "На халяву и уксус сладкий", - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подростки разгромили супермаркет в Киеве.