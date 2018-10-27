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В России любители халявы устроили потасовку в супермаркете

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Жители российского Оренбурга устроили потасовку в одном из местных супермаркетов, объявившем скидки на сушилки для белья.

Покупатели ругались, толкались и дрались в стремлении выхватить дешевый товар, сообщает Telegram-канал HuePub.

В каком именно магазине все произошло, не уточняется.

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Видео инцидента не оставило равнодушным комментаторов, которые высмеяли поведение людей. "На халяву и уксус сладкий", - пишут они.

В России любители халявы устроили потасовку в супермаркете

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подростки разгромили супермаркет в Киеве.

Место
РоссияОренбург
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Daks Viktor
Daks Viktor
Нища и голодна рашка... Стидоба повна... 😁 😁 😁
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