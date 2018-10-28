В России львица вцепилась в лицо 4-летней девочке: опубликовано страшное видео

В воскресенье, 28 октября, в селе Успенское во время выступления передвижного цирка львица напала на ребенка.

Как видно из кадров, снятых очевидцами и обнародованных в Telegram-канале LifeShot, животное, протащив дрессировщика по арене, укусило девочку за голову.

По данным местных СМИ, пострадавшую 4-летнюю девочку зовут Ксения, ее доставили в центральную районную больницу. Угрозы для ее жизни нет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее известный российский дрессировщик и директор Большого цирка Эдгард Запашный попал в масштабное ДТП с участием четырех машин. Авария произошла в Москве.