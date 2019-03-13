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В России испугались военной угрозы от США: о чем речь

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Американские эсминцы с управляемым ракетным оружием (УРО) типа Arleigh Burke представляют реальную угрозу для российских ракет и кораблей.

Это признал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России Владимир Козин, пишет "Звезда". По его словам, у американцев имеется серьезный "козырь" в руках.

"Arleigh Burke — это эсминец УРО, который, как раз имеет до 98 ракет-перехватчиков, крылатых ракет, ракет для борьбы с подводными лодками, противокорабельных ракет. По действующей кораблестроительной программе США, которая закончится в начале 2040 годов, они будут иметь от 84 до 96 кораблей, которые будут оснащены системами противоракетной обороны и вооружены крылатыми ракетами морского базирования. Угроза эта реальная", — сказал российский эксперт.

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"Arleigh Burke"

"Arleigh Burke"

UPI.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы существованию страны.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Пидороссы, от страха срут в свои кацапские лосины, когда вопрос касается противостояния с США. Гы-гы-гы! Кацапские лосины - одежда педерастов, гы-гы-гы!
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
" эсминец УРО, который, как раз имеет до 98 ракет-перехватчиков, крылатых ракет, ракет для борьбы с подводными лодками, противокорабельных ракет. По действующей кораблестроительной программе США, которая закончится в начале 2040 годов, они будут иметь от 84 до 96 кораблей"__Российская Педерация не потянет такое количество даже и близко. Ни построить ни содержать..
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Юг Руси
Юг Руси
Шапиро Женька, "А зато у России есть ракета "Бумеранг" с непредсказуемой сказуемой траекторией!" - А зато у моей соседки сиськи большие больше, чем у тебя! )))
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Шапиро Женька, непредсказуемой от того, что непонятно по кому звизданет - своим или чужим, но по кацапскому опыту понятно, что пострадают свои же - это как Воронеж бомбить назло гейропейцам.
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