В России испугались военной угрозы от США: о чем речь

Американские эсминцы с управляемым ракетным оружием (УРО) типа Arleigh Burke представляют реальную угрозу для российских ракет и кораблей.

Это признал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России Владимир Козин, пишет "Звезда". По его словам, у американцев имеется серьезный "козырь" в руках.

"Arleigh Burke — это эсминец УРО, который, как раз имеет до 98 ракет-перехватчиков, крылатых ракет, ракет для борьбы с подводными лодками, противокорабельных ракет. По действующей кораблестроительной программе США, которая закончится в начале 2040 годов, они будут иметь от 84 до 96 кораблей, которые будут оснащены системами противоракетной обороны и вооружены крылатыми ракетами морского базирования. Угроза эта реальная", — сказал российский эксперт.

"Arleigh Burke" UPI.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы существованию страны.

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