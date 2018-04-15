"В России делать нечего": на выборах в Черногории победил бывший "друг" Кремля

На выборах президента Черногории, по предварительным подсчетам, побеждает кандидат от DPS и бывший премьер-министр Мило Джуканович.

Об этом сообщает черногорский портал RTCG. Так, по прозападного кандидата Джукановича отдало голоса имеет 55,1% избирателей, тогда как за кандидата от объединенной оппозиции Младeна Боянича - 35,5%. На третьем месте - социал-демократ Драгинья Вуксанович (5,9%).

Всего в выборах приняли участие 532,6 тыс. человек. В случае, если Джуканович сохранит свой уровень поддержки, то он станет победителем уже в первом туре. Если же его уровень поддержки упадет ниже 50% - второй тур состоится через две недели.

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Текущие прeзидeнтские выборы - третьи с момента восстановления независимости Черногории в 2006 году.

Как отметил в Facebook журналист Виталий Портников, Мило Джуканович сейчас воспринимается как гарант прозападного курса страны, но так было далеко не всегда.

"Собственно, сам взлёт Джукановича - результат государственного переворота, устроенного в Черногории режимом Слободана Милошевича. После этого переворота Джуканович впервые стал премьер-министром республики, а Черногория обрела марионеточное руководство, во всем ориентирующееся на Белград и поддержавшее все авантюры Милошевича, все его войны и провокации", - сообщил Портников.

По его словам, Джуканович порвал с Милошевичем именно тогда, когда понял, что белградский диктатор более не может гарантировать будущее ни Черногории, ни местным элитам, ни ему самому. Позже по тем же соображениям Джуканович порвал и с Россией, забыв о своих связях с окружением Юрия Лужкова и даже об интересах Олега Дерипаски - черногорцы выгнали его из страны задолго до американских санкций.

"Есть политики, которые руководствуются ценностями. Есть политики, которые ставят на силу. Джуканович - из тех, кто руководствуется интуицией и инстинктом самосохранения. И если он решил увести Черногорию - страну, где веками принято было не просто гордиться, а кичиться дружбой с русскими - на запад, то это означает только то, что на востоке больше делать нечего", - подытожил Портников.

Как сообщал "Обозреватель", парламентские выборы в Черногории 2016 году были омрачены попыткой государственного переворота. Двадцать человек были обвинены в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения и задумчивости убить бывшего премьер-министра Мило Джукановича.