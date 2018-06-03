На днях Немецкая волна опубликовала интервью, которое Никол Пашинян дал Жанне Немцовой. Вот одна из фраз премьер-министра Армении: "Для нас это очень важно - иметь такие выборы, чтобы несмотря на результат у граждан было чувство, что они выиграли эти выборы. И они решили, кому быть во власти. Мы уверены, что наши проблемы начались с того момента, когда в Армении начали фальсифицировать итоги выборов."

В России тоже волнения 5 декабря 2011 г. начались после явной для всех фальсификации парламентских выборов, и привели к событиям 6 мая 2012 г. после инсценировки президентских выборов. Этот метод был применен кремлевской властью и в декабре 2007 - марте 2008 г., но тогда власти это легко сошло с рук, хотя по сути было не менее отвратительно. Но многие наивные люди тогда чего-то ждали от "новой" администрации г-на Медведева.

Теперь российская администрация президента просто уничтожает институт выборов на всех уровнях, заменяя его назначением и фарсом. Результат очевиден. В России надо ждать новую волну протеста, которая сметет этот порядок. Почему? Да просто потому, что властная вертикаль - это всегда плохое управление, всегда коррупция и, как результат - стагнация и упадок. Вот и сейчас в России - цены мировые на нефть растут, а жизнь становится всё хуже. И так бывает всегда и повсюду при переходе к деспотии.

Во Франции Людовик XIV окончательно упразднил выборы всех уровней в 1696 году, и через 90 лет революция смела монархию и отправила короля на гильотину. А сейчас всеобщая грамотность, интернет, прозрачные границы. Все случается намного быстрее. Грузия, Киргизия, Украина, Армения - далее везде.

Вчера решили отменить выборы мэра в Екатеринбурге, сегодня в Нижнем Тагиле, завтра - в Москве. В Администрации Президента ломают голову, где бы найти умелые кадры управленцев. И я хочу сказать этим "друзьям народа" из АП. Лучше сами уйдите и дайте людям возможность выбирать себе начальников - мэров, губернаторов, президентов, депутатов. Выберут плохо - переизберут, выберут хорошо - будут благоденствовать. Перестаньте претендовать, господа президентские чиновники на то, чтобы быть мозгом народа и его волей. Этого люди не прощают. Хорошо если просто вон прогонят и наворованного и в конвертах раздаваемого лишат, а то может быть как во Франции в 1793 году. Так тоже бывает.

Наш народ вполне может управлять собой сам. Ему чужая голова не нужна. Может быть в 1989 году и не умели еще, но выросло новое поколение, узнали, посмотрели, как живут демократические общества. И у себя хотят наши граждане сделать также. Пока их воля выражается в эмиграции и желтых уточках, в мусорных митингах и скорбных стояниях после пожара в Кемерово. Но скоро, очень скоро все эти потоки сольются вместе.

Вы готовы, господа в АП и в ФСБ ждать до последнего, чтобы понять - выборы ни фальсифицировать, ни отменять нельзя, как бы их результат ни был вам неприятен и нежеланен?

Как профессионал скажу - ждать не следует, лучше начинать паковать чемоданы, да побыстрее.

Почти уверен, что если бы Людовик XIV потратил свое 70-летнее царствование не на выстраивание властной вертикали абсолютизма, а на подстройку старых феодальных отношений, весьма демократичных во Франции 16 века, к уже современной, безсословной демократии, действуя в духе Джона Локка, но не отрываясь от французской почвы, то самая культурная страна тогдашней Европы - Франция, не пережила бы разрушительной революции, и еще более органично, чем Англия, вошла бы в современность, сохранив, а не утратив свое тысячелетнее прошлое. И в этой "перестройке" Франции развитие демократических средневековых учреждений играло бы важнейшую роль.

Англия, после Славной Революции 1688 года всё время расширяющая демократию, и Франция, все более заковывающая страну в оковы "абсолютистской вертикали" во второй половине XVII-первой половине XVIII века. Результат, как говорится, налицо.

Конечно, никакие прямые аналогии невозможны, но только восстановление демократии (или создание системы демократии, как угодно), убережет Россию от новой разрушительной катастрофы и даже перебросит мост созидательной памяти в прошлое через век откровенной тоталитарной тирании.