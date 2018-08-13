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ПолитикаЭкономика
Злой одессит
Злой одессит
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В России болеют идеей отказаться от доллара

16т

Глупые идеи заразительны, а потому и не удивительно, что не успел Путин заикнуться об отказе от доллара как основной резервной валюты, как его поддержали все кому не лень, от высоких чинов, до самых низких низов. А вводимые против РФ санкции лишь возбудили этот ажиотаж, вокруг кристальной чистоты безрассудства.

Так, министр финансов РФ Антон Силуанов намедни заявил, что РФ не только продолжит избавляться от вложений в ценные бумаги США, но и рассматривает вариант отказа от международных расчетов в долларах.

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Что же, очень важные и, возможно, исторические заявления нынче поступают из РФ. Ведь и вправду, Россия рекордно сократила свои вложения в американский госдолг, изъяв $79 млрд. из ценных бумаг США. Правда, сделала это Москва, опасаясь того, что эти деньги могут быть заморожены в случае введения нового пакета санкций. Кроме того, $48 млрд. от этой суммы осело на иностранных депозитах, а вовсе не в российских банках. То есть, они продолжают приносить прибыль в валюте.

Что же до взаиморасчетов в национальных валютах, то это очень интересное предложение. Прямо таки удар по доллару! Ведь, например, торгуя с Венесуэлой, Россия будет получать за товар в 70 рублей аж целых 3,3 миллиона боливар… То есть, 3,4 млн боливар… То есть 3,5 млн боливар… В общем, не важно, главное, что много, очень много боливар!

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Собственно, как бы там ни было, а этот ветер перемен в российской экономике мне очень нравится. Особенно если Кремль возьмется дружно за руки с Ираном, Турцией и Китаем и все вместе начнут плыть против течения гиперинфляции.

Вот только не совсем понятно, для чего Минфин РФ накануне введения санкций панически скупал, скупает и явно будет продолжать скупать доллары. Хотел нанести сокрушительный удар по “ничем не подкреплённой” нацвалюте США? Возможно, но пока, этим утром “деревянный” добрался до отметки 69 рублей за $1.

В общем – в добрый путь, по дорожке ускоренного экономического суицида!

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Злой одесситЗлой одессит
Место
Россия
Источник
Источник:ЖЖ Злого одессита
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
отказались от пенсии от доллара!! от рубля откажитесь,за пайку работайте, из болота вышли в болото и вернетесь...
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Воробей Андрей
Воробей Андрей
Ну, собственно, почему не перейти на расчёты в евро, например? Объём торговли с ЕС у России намного больше, чем с США. С Китаем в юанях и рублях можно торговать, с Турцией в лирах и рублях. Просто в долларах удобнее, но если пиндосы себя так ведут, можно и отказаться. Доллар держится на всемирном доверии, стоит нескольким крупным странам от него отказаться и всё может посыпаться.
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2
1 из 2 ответов | показать все
Воробей Андрей
Воробей Андрей
Гринь Євгеній, Положительное сальдо торгового баланса России в 17 году - 130 миллиардов долларов. Китай и Турция покупают у России в первую очередь нефть и газ. И гораздо больше, чем Россия у них ширпотреба. http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-03/vneshnyaya-torgovlya-rossii-v-2017-godu/
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Camobar Camcon
Camobar Camcon
После етого они еще и от рубля откажутся,
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Вадим, за талонами в России - будущее
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Вадим
Вадим
Camobar Camcon, ха-ха-ха,перейдут на талоны..
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