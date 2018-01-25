В России бесследно пропало судно с украинцами на борту

В Японском море пропало рыболовецкое судно "Восток", на борту которого находился 21 человек, в том числе и граждане Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

Рыболовецкий корабль шел из Южной Кореи в порт Холмск. В четверг, 25 января, утром экипаж подал аварийный сигнал, но потом перестал выходить на связь.

По словам источника в морских структурах, на пропавшем судне были также и украинцы.

"В числе экипажа — уроженцы Сахалинской области, Приморского края, Челябинской области, Красноярского края, Оренбурга, Запорожья, Молдавии, Азербайджана, Свердловской области", — добавил собеседник агентства.

Сообщается, что в операции участвуют один теплоход и два вертолета. Также на место происшествия вылетел самолет Бе-200 со спасателями. Кроме того, к операции присоединились поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота.

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В районе поиска стоит штормовая погода: видимость переменная, температура воздуха — минус 16 градусов, воды – плюс 1 градус, высота волны – 3,5 метра.

Как сообщал "Обозреватель", в результате теракта в Афганистане погибли семеро украинцев. Их тела уже привезли в Украину.