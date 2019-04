В Рио-де-Жанейро обрушились дома: много жертв и без вести пропавших

В Бразилии в Рио-де-Жанейро обрушились два шестиэтажных жилых дома. В результате аварии погибло по меньшей мере пять человек.

Как сообщает "Говорит Москва", травмы получили не меньше 10 человек. Пропавшими без вести числятся еще 10 жителей. Из-под завалов удалось спасти восьмерых. По данным властей, оба здания были возведены незаконно.

Rio de Janeiro, Brazil - At least two people were killed when adjacent apartment buildings collapsed in the Muzema neighborhood. In this video clip a dog is rescued from the collapsed building. #Brazil Video Credit : BandNews FM pic.twitter.com/rcICqPJRNV

#Brazil



After The Worst #Storm in 22 Years



2 buildings collapsed in the west part of #RioDeJaneiro, #Muzema



Death toll rises to 2



2 are injured



15 are still missing



The area was one of the most affected by the #Flooding 3 days ago. 10 People diedpic.twitter.com/XZRRU3alBD