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В РФ раскрыли местонахождение "супероружия" Путина: опубликованы фото

7.1тЧитать новость на украинском

Анализ спутниковых снимков позволил вычислить возможные боевые позиции российского наземного лазерного комплекса "Пересвет" и межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник".

В частности, об этом сообщает блог bmpd, который ведут сотрудники московского Центра анализа стратегий и технологий.

Так, "Пересвет", согласно снимкам, выложенным в Twitter пользователем rambo54, дислоцируется вблизи города Тейково в Ивановской области на 2426-й технической ракетной базе 54-й гвардейской ракетной дивизии РВСН.

Также "Пересвет" планируется развернуть в районе Новосибирска на месте 39-й гвардейской ракетной дивизии 33-й ракетной армии РВСН.

В bmpd предполагают, что основным назначением "Пересветов" является ослепление американских низкоорбитальных спутников, а подобными лазерными комплексами должны быть прикрыты все основные позиционные районы РВСН.

"Пересвет" - комплекс российского лазерного оружия, анонсированый президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию 1 марта 2018 года.

Большая часть информации о комплексе засекречена, однако по оценкам экспертов он, предположительно, выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны.

Кроме того, отмечается, что боевая позиция с межконтинентальной крылатой ракетой "Буревестник" строилась с 2014 по 2016 годы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В bmpd допускают, что на этой площадке осуществлялись первоначальные испытания крылатой ракеты, проходившие без использования ядерной силовой установки.

Площадка, отмечает блог, продолжает использоваться для отработки компонентов комплекса и обучения военного персонала. Вероятно, что именно на ней по окончании испытаний будет развернуто опытно-боевое дежурство стратегического комплекса с "Буревестником".

"Буревестник" - российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой, которую также представил Путин во время своего послания Федсобранию.

В ходе доклада Путина были показаны видеокадры испытания ракетного комплекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме того 1 марта Путин показал запуск ракеты с ядерной силовой установкой "Сармат", которая оснащена системой преодоления противоракетной обороны.

При этом он отметил, что риторика о "новой холодной войне" с Западом является пропагандисткой.

Позже российский глава уточнил, что разработка Россией новых видов вооружений велась много лет.

Место
Россия
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Бля, я - рыдаю.))))) Очередная байка, как и "Калибр" летящий с Каспийского моря.))) Фейкометы.))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Очередное враньё! Каждый шеневмерлик прекрасно знает, что ВСЁ оружие Путина нарисовано. Так же как и Мост!!!
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Не верьте! Они нарисованые! Обоз врет. Впрочем как всегда.
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