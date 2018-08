В РФ раскрыли местонахождение "супероружия" Путина: опубликованы фото

Анализ спутниковых снимков позволил вычислить возможные боевые позиции российского наземного лазерного комплекса "Пересвет" и межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник".

В частности, об этом сообщает блог bmpd, который ведут сотрудники московского Центра анализа стратегий и технологий.

Так, "Пересвет", согласно снимкам, выложенным в Twitter пользователем rambo54, дислоцируется вблизи города Тейково в Ивановской области на 2426-й технической ракетной базе 54-й гвардейской ракетной дивизии РВСН.

Также "Пересвет" планируется развернуть в районе Новосибирска на месте 39-й гвардейской ракетной дивизии 33-й ракетной армии РВСН.

After I was lucky to find the base of the #Peresvet Laser system at Teykovo ICBM base I looked around other #ICBM bases and...bingo

In the last month a 2nd site is under construction at the 39th Guard Divison supply base. The purpose seems to blind satellites in the boost phase pic.twitter.com/kAlaTPMhRb