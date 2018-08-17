В РФ раскрыли местонахождение "супероружия" Путина: опубликованы фото

Анализ спутниковых снимков позволил вычислить возможные боевые позиции российского наземного лазерного комплекса "Пересвет" и межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник".

В частности, об этом сообщает блог bmpd, который ведут сотрудники московского Центра анализа стратегий и технологий.

Так, "Пересвет", согласно снимкам, выложенным в Twitter пользователем rambo54, дислоцируется вблизи города Тейково в Ивановской области на 2426-й технической ракетной базе 54-й гвардейской ракетной дивизии РВСН.

Также "Пересвет" планируется развернуть в районе Новосибирска на месте 39-й гвардейской ракетной дивизии 33-й ракетной армии РВСН.

After I was lucky to find the base of the #Peresvet Laser system at Teykovo ICBM base I looked around other #ICBM bases and...bingo

In the last month a 2nd site is under construction at the 39th Guard Divison supply base. The purpose seems to blind satellites in the boost phase pic.twitter.com/kAlaTPMhRb — rambo54 (@reutersanders) August 16, 2018

В bmpd предполагают, что основным назначением "Пересветов" является ослепление американских низкоорбитальных спутников, а подобными лазерными комплексами должны быть прикрыты все основные позиционные районы РВСН.

"Пересвет" - комплекс российского лазерного оружия, анонсированый президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию 1 марта 2018 года.

Большая часть информации о комплексе засекречена, однако по оценкам экспертов он, предположительно, выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны.

Кроме того, отмечается, что боевая позиция с межконтинентальной крылатой ракетой "Буревестник" строилась с 2014 по 2016 годы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В bmpd допускают, что на этой площадке осуществлялись первоначальные испытания крылатой ракеты, проходившие без использования ядерной силовой установки.

Площадка, отмечает блог, продолжает использоваться для отработки компонентов комплекса и обучения военного персонала. Вероятно, что именно на ней по окончании испытаний будет развернуто опытно-боевое дежурство стратегического комплекса с "Буревестником".

After I was lucky to find the base of the #Peresvet Laser system at Teykovo ICBM base I looked around other #ICBM bases and...bingo

In the last month a 2nd site is under construction at the 39th Guard Divison supply base. The purpose seems to blind satellites in the boost phase pic.twitter.com/kAlaTPMhRb — rambo54 (@reutersanders) August 16, 2018

"Буревестник" - российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой, которую также представил Путин во время своего послания Федсобранию.

В ходе доклада Путина были показаны видеокадры испытания ракетного комплекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме того 1 марта Путин показал запуск ракеты с ядерной силовой установкой "Сармат", которая оснащена системой преодоления противоракетной обороны.

При этом он отметил, что риторика о "новой холодной войне" с Западом является пропагандисткой.

Позже российский глава уточнил, что разработка Россией новых видов вооружений велась много лет.