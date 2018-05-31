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В РФ объяснили, чем Бабченко опасен для Путина

1.3тЧитать новость на украинском

Российский журналист Аркадий Бабченко, на которого готовилось покушение в Киеве, опасен для президента РФ Владимира Путина, потому что он пишет так, что у людей открываются глаза.

Об этом "Апострофу" заявил российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"Его материалы очень опасны для путинской ОПГ, которая вкалывает останкинской иглой усыпляющее средство так называемому российскому народонаселению - и глаза закрываются. А Бабченко имеет в своем пере сильное противоядие", - отметил он.

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В то же время Рабинович добавил, что в том, что Бабченко находится в Украине, кроется второй мотив Кремля: произвести провокацию против Киева.

Напомним, по информации главы СБУ организатором "убийства" Бабченко оказался завербованный спецслужбам РФ украинец, экс-участник АТО.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персоны
Аркадий БабченкоВладимир ПутинСлава Рабинович
Место
Россия
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