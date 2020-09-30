В РФ детскую площадку превратили в симулятор войны. Фото

В российском Архангельске открыли детскую площадку "Силовичок", стилизованную в духе российского милитаризма.

Фотографии новой площадки "Юнармии" обнародовал пользователь Fun Video в своем блоге на Tjournal.ru. Пространство для детей усеяли моделями советской военной техники и идеологическими фразами. Одна из них гласит: "Сбит с ног – сражайся на коленях, идти не можешь – лежа наступай!"

На площадке также есть стенд "военно-патриотического клуба Орден", на котором изображены дети в военной форме и с оружием в руках.

Российский блогер Илья Варламов, комментируя фотографии детской площадки в своем "Живом Журнале", отметил, что таким образом детей готовят к войне, но им не рассказывают, что такое на самом деле война.

"Детям и подросткам ведь не рассказывают, что это такое – умирать. Как выбивает пулей глаз, как отрывает гранатой ногу, как какой-нибудь бородатый террорист перерезает горло тебе или твоему лучшему другу. Или что ощущает человек, который должен каждый день убивать других людей. Это не патриотизм воспитывается с детства, это любовь к войне воспитывается с детства. К сожалению, в России многие не видят разницы. Патриотизм с детства воспитывался бы, если б у нас были лучшие в мире детские площадки. Чего никак нельзя сказать об этой", – написал Варламов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированной части Донецкой области детей одели в форму "Юнармии" и заставили присягать на верность "ДНР".