В резиденции Папы Римского обнаружен коронавирус

Анна Паскевич Мир 20:09, 17.10.2020

В резиденции Папы Римского, Доме Святой Марты в Ватикане, зафиксирован случай заражения коронавирусом. Заболевший, а также те, с кем он контактировал, были отправлены на самоизоляцию.

Носитель вируса является бессимптомным больным. Об этом рассказал глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, сообщает 17 октября Vatican News.

"Больной, который сейчас является бессимптомным, был направлен в изоляцию, как и другие лица, которые вступали с ним в непосредственный контакт. Он временно выехал из Дома Святой Марты, где обычно проживает", – сказал представитель Ватикана.

Всего в Ватикане зафиксирован около 10 случаев заражения COVID-19. Три человека на днях выздоровели, уточняет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Папа Римский снял маску на публике и заявил, что любовь победит коронавирус.

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Мир

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