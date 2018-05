В ресторане Канады произошел взрыв: ранены десятки человек

В пригороде канадского Торонто произошел взрыв в индийском ресторане Bombay Bhel в Миссиссоге.

Пострадали по разным данным от 15 до 20 человек, сообщает служба скорой помощи района Пил на своей странице в Twitter.

"Скорая привезла 15 пациентов из ресторана The Bombay Bhel, трое госпитализированы в травматологические центры с серьезными травмами в результате взрыва", — говорится в сообщении.

Место происшествия оцеплено полицией, причины взрыва пока не известны, сообщает издание CP24.com. Инцидент произошел около 22:30 (05:30 по киевскому времени), отмечает Toronto Star. Сотрудник службы скорой помощи района Пил Джо Корстанье заявил газете, что 15-20 человек в результате взрыва получили "критические ранения".

@Peel_Paramedics have transported 15 pts. from The Bombay Bhel restaurant in Mississauga. 3 pts. were taken to trauma centres with critical blast injuries. pic.twitter.com/Qhd9mX2wV7 — Peel Paramedics (@Peel_Paramedics) 25 мая 2018 г.

🔴 Latest: 15-20 people injured after possible explosion at Mississauga restaurant



Paramedics called to the Bombay Bhel restaurant in a plaza at Hurontario Street and Eglinton https://t.co/dL2v6CMqmA #Mississauga #Toronto #news pic.twitter.com/jOFvshwoJt — Roger Simas 🍁 (@SimasRealEstate) 25 мая 2018 г.

Paramedics say 15 people have been injured, three critically, after an explosion at the Bombay Bhel restaurant in Mississauga, Ont. https://t.co/8qOLU7piqn — Globalnews.ca (@globalnews) 25 мая 2018 г.

EXPLOSION UPDATE: front windows of the Bombay Bhel restaurant blown out, large Peel police presence incl tactical & bomb squad , multiple patients transported incl to trauma ctre. pic.twitter.com/unQJ5TEk0n — Graham Paine (@GPmedia_24) 25 мая 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Афганистане прогремел взрыв. Погибли минимум 16 человек