В соцсети Facebook в политической рекламе в поддержку президента США Дональда Трампа использовали фото времен Евромайдана.

Для рекламы применили коллаж, где под фото с Трампом сделана надпись "общественная безопасность", а под снимком с Майдана "хаос и насилие", передает ВВС.

Согласно данным Facebook, фото с продвижением разместили на странице Evangeliсals for Trump ("Евангелисты за Трампа"), а оплачена организацией Donald J. Trump for President, INC.

Отмечается, что рекламу с главой Белого дома начали продвигать в соцсети 21 июля. По оценке Facebook, потенциальный охват публикации может составить более 1 млн пользователей.

В рекламе Трампа для устрашения использовали фото с Евромайдана Скриншот

На фото обратил внимание бывший пресс-секретарь Хиллари Клинтон Джесси Лерих.

"Объявления Трампа, которое предупреждает о хаосе и насилие, изображает нападение протестующих на полицейского. Но это фото 2014 года из Киева, когда бандиты Януковича боролись за подавление демократического восстания", – написал он в Twitter.

